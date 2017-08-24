«Салават» расторг контракт с нападающим Кубаликом

«Салават Юлаев» расторг контракт с форвардом Домиником Кубаликом, информирует официальный сайт уфимского клуба. Как сообщается, 22-летний чешский нападающий планирует продолжить выступление в Швейцарской национальной лиге.



Генеральный менеджер команды Леонид Вайсфельд подтвердил, что клуб сохранил все права на игрока в рамках системы Континентальной хоккейной лиги.



Форвард был задрафтован уфимским клубом в 2016 году. В Чехии нападающий выступал за команду из родного города Пльзень. В её составе Кубалик в двух предыдущих сезонах становился лучшим снайпером Экстралиги, получив в 2016 году бронзовую медаль чешского чемпионата.



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