Скабелка: победа в овертайме – тоже победа, я доволен результатом

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка подвёл итоги встречи с «Северсталью», в которой омский клуб одержал победу в овертайме (1:0 ОТ).



«В нашем исполнении было хорошее начало, первые 10 минут играли активно, создавали моменты. Затем игра выравнялась, и всё оставшееся время у команд были одинаковые шансы на успех. Мы выиграли в овертайме, в любом случае это победа, отлично сыграл Фурх. В целом мы довольны результатом. Когда «Северсталь» взяла тайм-аут, чтобы успокоить игру, мы попытались что-то поменять в атаке, но не получилось», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» в овертайме обыграл «Северсталь», Фурх сделал шат-аут