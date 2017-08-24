«Авангард» в овертайме обыграл «Северсталь», Фурх сделал шат-аут

Омский «Авангард» на домашней арене одержал победу в матче с череповецкой «Северсталью», встреча завершилась в овертайме со счётом 1:0.
Победный гол уже на 20-й секунде дополнительного времени забил Андре Петерссон. Голкипер «ястребов» Доминик Фурх оформил первый сухой матч в сезоне.
Для «Авангард» победа стала второй в сезоне, а команда Александра Гулявцева проиграла обе свои встречи.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Посмотретьвидео можно также на официальном сайте КХЛ.
«Ак Барс» — первый, «Нефтехимик» попадёт в плей-офф». Как изменится Восток?
Кто будет первым на Востоке, кто не защитит место в кубковой зоне, а кто, наоборот, совершит прорыв.