Скудра: такие матчи «Торпедо» должно выигрывать более уверенно

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра подвёл итоги после выигранного матча с «Югрой» (3:1).



«Спасибо „Югре“ за игру. Для „Торпедо“ это был первый матч в сезоне, в принципе, начать получилось очень хорошо. Неплохо подготовились, многое получалось. После хорошего старта где-то отдали инициативу, противник этим воспользовался, хорошо, что получилось выстоять.



Такие матчи „Торпедо“ должно выигрывать более уверенно. В третьем периоде создали столько моментов, обстучали штанги и должны были забивать больше», — цитирует Скудру официальный сайт «Югры».



Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.