Костин: Тарасенко — очень добрый и классный парень. Никакой звёздности

Нападающий системы клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Клим Костин рассказал о своём знакомстве с Владимиром Тарасенко и других игроках системы клуба.



«Я познакомился с Вовой Тарасенко. После драфта он набрал мне по видеосвязи в пять утра, когда я был в Чикаго. Я еле проснулся! Тарасенко меня поздравил, пожелал удачи. Я был рад. Очень добрый и классный парень. Никакой звёздности. Это топ-форвард НХЛ. Входит в десятку лучших крайних нападающих лиги. Нельзя не восхищаться Тарасенко.



С Ваней Барбашёвым пока не успел познакомиться. Но он уже стал для меня примером, потому что пробился из АХЛ в основу «Сент-Луиса». Ещё есть защитник Дмитрий Сергеев, мы тоже пока лично не знакомы. Но с радостью готов общаться. Как отношусь к тому, что в системе «Сент-Луиса» уже четыре россиянина? Это всегда здорово. Свои – это свои. Не думаю, что это как-то отразится на моём знании английского. Хочу достичь такого уровня, чтобы давать интервью без переводчика», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Наши в НХЛ. Сезон Тарасенко: герой «Зимней классики» и «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забивал на Кубке мира, принимал важных гостей, зажигал на «Зимней классике», поработал тренером и не попал на ЧМ-2017.