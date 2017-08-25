Дялога: «Куньлуню» надо меньше удаляться, это стоило нам победы

Защитник «Куньлунь Ред Стар» Марек Дялога прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Готовились очень серьёзно. План был таким же, как и всегда: играть активно, в прессинг, в силовой хоккей, с фокусом на ворота соперника. Это была наша вторая игра по счёту в сезоне. Могу сказать, что она была куда более тяжёлой, нежели предыдущая, поскольку нам пришлось много играть в меньшинстве. Безусловно, нам надо меньше удаляться. Это стоило нам победы, третий период отдали.



«Ак Барс»? Видно, что это такая же обученная команда, хорошо структурированная, системная, сильно укрепилась в межсезонье. Они вытащили этот матч, надо отдать им должное, хорошо сыграли. Атмосфера была шикарной, большая, современная арена, поддержка трибун, так что всё как надо», – передаёт слова Дялоги «Бизнес Online».

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