Лукашенко: я особо не напрягаюсь по поводу старта «Динамо» Мн в этом сезоне

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко встретился с руководством, тренерами и игроками хоккейного клуба «Динамо-Минск».

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«Встреча почти не имеет ничего общего с вашей прошедшей безликой игрой. Я думаю, вы сами себе дали оценку за эту игру. Если говорить по поводу вашего старта в Континентальной хоккейной лиге, я особо не напрягаюсь. Я понимаю, что собрались вы совсем недавно. Можно сказать, что предсезонная подготовка не сложилась по разным причинам. Поэтому будем ждать ваших хороших игр. Думаю, что, имея те кондиции физические, которые у вас на сегодняшний день присутствуют, вы сможете в ближайшие две-три игры организоваться и показывать достойный хоккей. По крайней мере всё у вас для этого есть», – заявил президент Беларуси.