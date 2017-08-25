Молодёжная сборная России одолела финнов на Турнире четырёх наций

Молодёжная сборная России одержала победу над Финляндией на Турнире четырёх наций. Встреча, проходившая в Лахти, завершилась со счётом 2:1.

После первого периода наша команда уступала — 0:1, однако в концовке второй двадцатиминутки отыгралась, а на исходе основного времени матча защитник Егор Зайцев принёс россиянам победу.

Финляндия U20 — Россия U20 — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

1:0 — Аллен (Весалайнен), 15:44.

1:1 — Сёмин, 38:55.

1:2 — Зайцев (Манукян, Веряев), 57:14, бол.



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