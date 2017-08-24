Сборная России U20 одолела Швецию на Турнире четырёх наций

Молодёжная сборная России U20 одержала победу над своим сверстниками из Швеции на Турнире четырёх наций, встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ.



Швеция U20 – Россия U20 – 2:3 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 0:1);



Голы:

0:1 Мальцев;

0:2 Кара (Иванов);

1:2 Бемстрем (Зеттерлунд, Люккселль);

2:2 Бемстрем (Зеттерлунд);

2:3 Манукян (Алтыбармакян).



Россия: Мельничук (Сухачев). Дронов – Семин, Веряев – Мальцев (А) – Каюмов. Зайцев (К) – Мирошниченко, Шолохов (А) – Иванов – Кара. Ковалев – Калинин, Хафизов – Швырев – Романов. Кныжов – Шепелев, Алтыбармакян – Моисеев – Манукян.