Сборная России U20 одолела Швецию на Турнире четырёх наций

Молодёжная сборная России U20 одержала победу над своим сверстниками из Швеции на Турнире четырёх наций, встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ.
Швеция U20 – Россия U20 – 2:3 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 0:1);
Голы:
0:1 Мальцев;
0:2 Кара (Иванов);
1:2 Бемстрем (Зеттерлунд, Люккселль);
2:2 Бемстрем (Зеттерлунд);
2:3 Манукян (Алтыбармакян).
Россия: Мельничук (Сухачев). Дронов – Семин, Веряев – Мальцев (А) – Каюмов. Зайцев (К) – Мирошниченко, Шолохов (А) – Иванов – Кара. Ковалев – Калинин, Хафизов – Швырев – Романов. Кныжов – Шепелев, Алтыбармакян – Моисеев – Манукян.