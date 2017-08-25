Блум: «Адмирал» делает те же ошибки, что и в межсезонье, надо исправляться

Защитник «Адмирала» Джонатон Блум поделился мнением о старте команды в регулярном чемпионате. «Моряки» потерпели два поражения — от «Салавата Юлаева» (1:3) и «Нефтехимика» (2:4).

«Мы расстроены. Начали очень хорошо, были собранны, у нас было много шансов в атаке, как и в предыдущем матче, в Уфе, но не сумели вовремя забить второй гол. После этого хозяева начали играть в свой хоккей, а мы отступили от своей игры, получили ненужные удаления. Не сумели распорядиться шайбой, как надо было, и в контратаке пропустили. Делаем такие же ошибки, что и в межсезонье, нужно исправляться.

У нас ещё 54 игры впереди, есть время сделать корректировки. У нас молодая команда, все бьются, стараются. Мы скоро окончательно привыкнем друг к другу, сделаем выводы, и всё будет нормально. У нас хорошая тактика, хороший план на игру, мы просто должны его выполнять.

Наше большинство пока страдает, нам нужно сделать определённые изменения. Сейчас мы слишком предсказуемы, сопернику легко против нас играть. Что ж, будем продолжать работать больше над этим компонентом», — цитирует Блума пресс-служба клуба.