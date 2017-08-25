Тихонов: на Ковальчука можно положиться, к Олимпиаде он готов

Нападающий СКА Виктор Тихонов прокомментировал победу над «Йокеритом» со счётом 2:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Тяжёлый матч. Поначалу не многое получалось и у нас, и у них. Мы хорошо забили свою одну шайбу. Второй период нам, конечно, не особо удался. Немного начали переигрывать смены. Чуть дисциплина хромала. Надо было меньше потерь делать, шайбу переводить к сопернику в зону. А мы много теряли, играли у нас. Надо и Шестёркина отметить: он здорово играл, команду тащил. Он у нас большой молодец.

Все знают, что Илюха Ковальчук — дай ему чуть места — бросит и забьёт. Очень хорошо, что у нас есть такой игрок в команде. Всегда можно на него положиться, чтобы он забил. Он делает свою работу и к Олимпиаде точно готов», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.