Киселевич: во втором периоде ЦСКА ошарашило «Динамо», им было тяжело отыграться

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич прокомментировал победу над московским «Динамо» (6:1).

«С трибуны, наверное, казалось, что докатывали легко, но отдали много сил. Правильно сыграли, во втором периоде удачно забили свои шайбы. Ошарашили соперника, им было тяжело отыграться. Прибавили за счёт правильной работы и выполнения тренерской установки. В первом периоде тоже хорошо сыграли, но были недочёты, которые убрали. Никитин сказал не делать глупостей, получать удовольствие от хоккея.

Конечно, есть чему поучиться у Нестерова, Марченко, Робинсона и других. Мы все общаемся, есть и хорошая конкуренция. Не устал ли играть все матчи? Нет, не устал. От игры к игре будем прибавлять, оправдывать ожидания», — передаёт слова Киселевича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.