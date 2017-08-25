175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Киселевич: во втором периоде ЦСКА ошарашило «Динамо», им было тяжело отыграться

25 августа 2017, пятница. 22:37 Хоккей

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич прокомментировал победу над московским «Динамо» (6:1).

«С трибуны, наверное, казалось, что докатывали легко, но отдали много сил. Правильно сыграли, во втором периоде удачно забили свои шайбы. Ошарашили соперника, им было тяжело отыграться. Прибавили за счёт правильной работы и выполнения тренерской установки. В первом периоде тоже хорошо сыграли, но были недочёты, которые убрали. Никитин сказал не делать глупостей, получать удовольствие от хоккея.

Конечно, есть чему поучиться у Нестерова, Марченко, Робинсона и других. Мы все общаемся, есть и хорошая конкуренция. Не устал ли играть все матчи? Нет, не устал. От игры к игре будем прибавлять, оправдывать ожидания», — передаёт слова Киселевича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Беспощадная армада ЦСКА. Великолепный Окулов и кошмар для Ерёменко
ЦСКА без Шумакова и Шалунова выиграл первое московское дерби сезона.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Москва ХК ЦСКА Богдан Киселевич
Новости. Хоккей
25 августа 2017, пятница
23:08 Крикунов: «Автомобилист» слабо сыграл в атаке, ещё и сделал пару подарков «Ладе»
23:06 Кузнецов пошутил, что для победы над «Магниткой» «Трактору» не хватило его
22:55 Накладал: в «Словане» весёлые ребята, надеюсь, они найдут свою игру
22:46 Ржига: «Слован» обновился на 80 процентов, уверены, что будем играть лучше
22:44 Кудашов: в атаке «Локомотив» был интересной командой, а оборона настораживает
22:42 Кузьменко: голова кругом от ротации в ЦСКА не идёт, у нас здоровая конкуренция
22:37 Киселевич: во втором периоде ЦСКА ошарашило «Динамо», им было тяжело отыграться
22:36 Дм. Казионов: казалось, «Динамо» может переломить ход игры, но снова пропустили
22:35 Окулов: не могу сказать, что «Динамо» — мой клиент, просто партнёры помогают
22:33 Калинин: во втором периоде СКА упустил инициативу, мало владел шайбой
22:32 Тихонов: на Ковальчука можно положиться, к Олимпиаде он готов
22:31 В. Воробьёв: не смогли дать бой ЦСКА, провал во втором периоде сломал игру
22:30 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
22:27 Шестёркин: СКА и «Йокерит» — две равные команды, нам повезло больше
22:27 Никитин: ЦСКА вальяжно начал, но сумел перестроиться — и преимущество пришло
22:25 Знарок: готовились закрыть Толванена, Зубарев и Войнов не полетят на выезд
22:24 Ялонен: СКА не уступает по уровню командам НХЛ
22:16 Поклонницы Капризова и нарядный волк — в фотообзоре «Динамо» — ЦСКА
22:09 И. Бочаров: ужасные впечатления от дебюта в КХЛ, ведь «Динамо» проиграло
22:08 Гола Семёнова хватило «Витязю» для победы над минским «Динамо»
22:03 Прямая трансляция пресс-конференции тренеров после игры «Динамо» — ЦСКА
21:57 Блум: «Адмирал» делает те же ошибки, что и в межсезонье, надо исправляться
21:52 СКА взял верх над «Йокеритом», Шестёркин оформил «сухарь»
21:50 ЦСКА разгромил «Динамо» в московском дерби, забросив шесть шайб
21:33 Молодёжная сборная России одолела финнов на Турнире четырёх наций
21:29 Дубль Контиолы помог «Локомотиву» одержать крупную победу над «Слованом»
21:03 Вратарь Иван Бочаров дебютировал в КХЛ, заменив Ерёменко в матче с ЦСКА
20:51 Женская сборная России проиграла Финляндии на Турнире четырёх наций
20:40 «Лада» дома обыграла «Автомобилист», Бочаров набрал два очка
20:22 СКА произвёл выстрел из пушки на арене после гола Ковальчука
20:18 Гатиятулин: начало сезона — видно, что у «Трактора» есть нервозность
20:08 И. Воробьёв: «Магнитка» много работает над большинством, нужно время
19:54 Филиппи: у нас с «Трактором» будет много игр, мы послали им правильное сообщение
19:52 Мозякин стал первым игроком, набравшим 600 очков в регулярных чемпионатах КХЛ
19:27 Гол Филиппи принёс «Магнитке» победу над «Трактором»
19:26 «Нью-Джерси» заключил контракт с нападающим Стэффордом на один год и $ 800 тыс.
19:11 Буллит «Локомотива» в ворота ЦСКА в матче в Ярославле признан ошибочным
18:45 Шестёркин, Чудинов, Дергачёв сыграют за СКА в матче со «Йокеритом»
18:23 Боб Хартли продолжит тренировать сборную Латвии и подпишет контракт на пять лет
18:22 Шалунов, Шумаков и Ничушкин не попали в состав ЦСКА на матч с «Динамо»
18:01 Нападающий «Куньлуня» Ип дисквалифицирован на два матча и оштрафован
17:32 Нападающие рижского «Динамо» Гиллис и Гальярди получили травмы
17:18 Каменский: новые регионы стремятся попасть в число участников Ночной лиги
17:00 Ш. Бабаев: у Артюхина есть предложения, но он не хочет ошибиться с клубом
16:33 «Магнитка» и «Трактор» назвали составы на очный матч
Все новости RSS
Партнерский контент