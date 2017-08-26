Стрельцов: «Лада» очень хотела победить, в прошлой игре не забили ни одного гола

Нападающий «Лады» Александр Стрельцов подвёл итоги матча с «Автомобилистом» (3:1).



«Этот матч был для меня особенным, против этого соперника всегда настраиваешься по-особенному. Хочется хорошо сыграть и победить, что у нас и получилось сделать. Я очень доволен. Я стал автором победной шайбы? Да, спасибо партнёрам, которые всё для этого сделали. Мы очень хотели победить. В прошлой игре мы не смогли выиграть, потому что не забросили ни одной шайбы. В этой нам удалось забить трижды», — цитирует Стрельцова пресс-служба клуба.

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