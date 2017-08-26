Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ

Обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев дал прогноз на исход матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18 26 августа, в котором состоятся семь встреч.

«Сибирь» — «Северсталь»;

«Авангард» — «Торпедо»;

«Барыс» — «Динамо» Рига;

«Салават Юлаев» — «Амур»;

«Югра» — «Спартак»;

«Ак Барс» — «Адмирал»;

«Нефтехимик» — «Куньлунь Ред Стар».

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Принять участие в опросе можно в PlayBuzz.