Стали известны составы на игру «Сибири» и «Северстали»

Стали известны составы команд на игру новосибирской «Сибири» и череповецкой «Северстали», информируют официальные сайты клубов.
«Сибирь»:
Салак (Красиков);
Игнатович — Воробьёв, Левицкий — Энлунд — Санников;
Демидов — Верещагин, Сигарев — Закриссон — Бергстрем;
Полашек — Алексеев, Ткаченко — Шаров — Первушин;
Наумов, Яковлев — Основин — Коньков.
«Северсталь»:
Гудачек (Артамкин);
Евсеенков – Стасенко, Кагарлицкий – Чернов – Бумагин;
Калашников – Мазур, Рыбин – Холик – Странски;
Вишневский – Кудако, Вовченко – Трубачев – Угаров;
Хабаров, Монахов – Карлин – Казаковцев;
Кодола.
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