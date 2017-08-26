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Столяров: «Торпедо» не хватило силёнок, в конце игры пропустили обидный гол

26 августа 2017, суббота. 17:29 Хоккей

Нападающий «Торпедо» Геннадий Столяров рассказал о причинах поражения во встрече с «Авангардом» (1:2 ОТ).

"«Торпедо» сегодня было очень сложно, «Авангард» прилично выглядел. Сначала шла равная игра, затем в каких-то моментах Омск нас переигрывал, но нас здорово подтащил Стас Галимов. В целом, ребята выложились полностью и заработали одно очко.В конце игры, возможно, силёнок не хватило или концентрации. Не дотерпели, пропустили обидный гол. Он был даже не логичным, потому что до этого «Авангард» не забил несколько классных моментов. В итоге, количество переросло в качество", — передаёт слова Столярова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» в овертайме взял верх над «Торпедо» в Омске
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Торпедо Геннадий Столяров
Новости. Хоккей
26 августа 2017, суббота
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