Вл. Ушенин: может, «Амур» разыгрался, третий матч как никак

Нападающий «Амура» Владислав Ушенин прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» со счётом 5:4.

«Обычные ощущения, выиграли. Двигаемся дальше, да и всё. Может, разыгрались, третий матч как никак. Моменты стали получаться, пошли броски в большинстве — пошли голы. Пока трудно говорить, нашла ли команда свою игру. Просто стали больше бросать, забили голы с подставления, с простых бросков. Всё пока получается.



Я набрал четыре очка? Как-то особенно перед матчем себя не чувствовал, готовился. Прошлую встречу не очень провели, сейчас надо было нормально выходить играть, показывать хороший хоккей», — сказал Ушенин в эфире клубного телевидения.

Итоги дня КХЛ: сибирский фарт и дух Захаркина в Уфе «Салават Юлаев» снова играет в «бразильский» хоккей. А зря.

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