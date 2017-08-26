Литовченко: удаления «Амура» пусть будут на совести судей, нас это не сломало

Нападающий «Амура» Вячеслав Литовченко прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» со счётом 5:4.

«У нас так всегда происходит, что много голов, постоянно кто-то ведёт, кто-то отыгрывается. Я уже так привык играть с Уфой. Конечно, много эмоций отдали, много удалений было, не хочется их комментировать, пусть это будет на совести судей. Главное, мы сыграли одним кулаком, нас это не сломало и мы добились результата.



Я забросил три шайбы в трёх последних матчах с „Салаватом“? Никаких счётов с этой командой нет, не знаю, почему так происходит, но это хорошо, помогаю команде.



Два матча первых сыграли не очень хорошо как в плане самой игры, так и в плане результата. Все ребята понимают, что на этом ничего не заканчивается, нужно идти дальше, пересматривать свою игру. Если все будут работать на ошибками, даже если что-то не получается, просто работать на льду, результат придёт. Сегодня это произошло. Все отдавались игре, прыгали под шайбу. Не было равнодушных, поэтому такой результат», — сказал Литовченко в эфире клубного телевидения.

Итоги дня КХЛ: сибирский фарт и дух Захаркина в Уфе «Салават Юлаев» снова играет в «бразильский» хоккей. А зря.

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