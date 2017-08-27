К. Семёнов: были переживания, но знал, что рано или поздно сыграю за «Авангард»

Нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов прокомментировал победу над «Торпедо» со счётом 2:1 ОТ.



«На каждую игру мотивируюсь, жду шанса, сегодня получил его. Два матча не играл, конечно, были какие-то переживания, но ничего страшного. Готовился, понимал, что рано или поздно я выйду на лёд. У нашего звена было много шансов забить, хорошо, что удалось в овертайме реализовать момент. Когда забивали, это была чистая импровизация.

0:1 горели, но всё-таки моменты мы создавали, просто где-то мало бросали, старались больше разыграть. Надо больше лезть на ворота, бросать, что получилось в третьем периоде. Такой, можно сказать, мусорный гол дал нам позитив. Мы верили, что всё-таки закопаем шайбу, забьём, что и получилось – дожали соперника. Главным было выиграть в основное время, но немного не получилось: в конце сказались удаления. Надо было реализовывать большинство. Но ничего страшного, хорошо, что победили.

Реализация пока не удаётся? Просто где-то не везёт, где-то шайба отскакивает не так. Но всё равно мы над этим работаем на тренировках, стараемся забивать в каждый момент. Реализация всё равно придёт, хорошо, что мы моменты создаём.

Три победы говорят о том, что коллектив сплачивается. На таких тяжёлых играх, как сегодня, когда мы горели 0:1, делается коллектив. Мы стараемся, бьёмся друг за друга, поддерживаем друг друга, и всё получается. Будем стараться побеждать в основное время", — цитирует Семёнова пресс-служба клуба.

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