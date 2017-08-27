Дуайт Кинг дебютирует в КХЛ в матче «Автомобилиста» с «Трактором»

«Автомобилист» и «Трактор» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ, который состоится в Челябинске. Начало — в 14:30 мск. Нападающий Дуайт Кинг проведёт свой первый матч в КХЛ.
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Московское «Динамо» отойдёт от пятничного шока, «Трактор» выиграет уральское дерби. И ещё четыре прогноза, в которые вы не поверите.
«Трактор»:
Францоуз (Демченко);
Бэйлен — Вишневский, Пеньковский — Полыгалов — Виделль;
Кольцов — Бородкин, Кручинин — Щехура — Якуценя;
Шинин — Исаев, Брюле — Рыбаков — Шаров;
А. Петров — Мамаев, Тридчиков — Ю. Петров — Кравцов.
«Автомобилист»:
Коварж (Устинский);
Лямин — Мегалинский, Кинг — Паре — Бек;
Мишарин — Чайковски, Гареев — Торченюк — Михнов;
Василевский — Трямкин, Крикунов — Кучерявенко — Голышев;
Щемеров, Чесалин — Попов — Симаков, Рассейкин.
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