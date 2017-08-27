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Игроки «Лады» Филатов, Белоусов и Маленьких выбыли из-за травм

27 августа 2017, воскресенье. 19:27 Хоккей

Нападающие «Лады» Никита Филатов, Георгий Белоусов, а также защитник Владимир Маленьких выбыли с травмами. Об этом сообщил главный тренер команды Артис Аболс после домашнего поражения от магнитогорского «Металлурга» со счётом 4:5.

«У Филатова, Маленьких, Белоусова травмы, сроки реабилитации неизвестны», — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.

Маленьких и Белоусов пропустили первый матч, Филатов — второй. «Лада» потерпела два поражения в трёх матчах на старте чемпионата.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Лада Артис Аболс Владимир Маленьких Георгий Белоусов Никита Филатов Травмы - хоккей
Новости. Хоккей
27 августа 2017, воскресенье
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