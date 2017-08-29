Сёмин: в первых играх плей-офф «Магнитки» понял, что всё идёт наперекосяк

НападающийАлександр Сёмин рассказал о причинах неудачного выступления в прошлом сезоне за магнитогорский «Металлург».



«Трудно говорить, что произошло в последнем плей-офф. Что-то не пошло, и всё… Бывает такое, даже не знаю, с чем это связано. В первых играх уже было понятно, что всё идёт наперекосяк. В пустые ворота не забивал и много отдавал передач, где ребята должны были забивать в пустые. Они не забивали, а забивали с других пассов. Не знаю, почему всё так пошло. Без очков и без очков. Дело всё в психологии, с физикой всё было нормально. Я пытался не обращать внимания на негатив в прессе, но всё равно что-то друзья спрашивали. Я же живой человек, весь этот негатив неприятно было читать, тяжело переживал. Но силён тот, кто, падая, встаёт и продолжает идти. Это жизнь и испытания, надо не останавливаться и доказывать, что это было случайностью.



Как расстался с «Металлургом»? Всё хорошо, это же спорт. Здесь не должно быть никаких обид. Я понимаю, что меня брали в «Магнитку», чтобы я помогал, но не пошло. Что теперь поделать? Все понимают, взрослые же люди. Геннадий Иванович — хороший, добрый человек. Я даже не знаю, могу ли вернуться. У клуба есть руководство, думаю, они знали, от кого отказывались. Сейчас в Магнитогорске перестраивают команду. Никогда нельзя говорить «нет», потому что ты не знаешь, что может произойти завтра», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.



Полное интервью с Александром Сёминым читайте сегодня на «Чемпионате».

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