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Сёмин: не думал завершать карьеру, хочется играть и побороться за кубок Гагарина

29 августа 2017, вторник. 10:30 Хоккей

Нападающий Александр Сёмин рассказал о межсезонье и переговорах с клубами.

«Лето хорошо провёл, в основном в Красноярске был. Съездил с семьёй в Дубай отдохнуть, а потом начал помаленьку тренироваться дома. Сам в зал ходил, собирались с ребятами, с которыми раньше играли. В последние месяца два тренируюсь серьёзно — зал, лёд, сейчас занимаюсь с красноярским «Соколом». Подал документы в Институт цветных металлов и материаловедения с прицелом на будущее.

Если кто-то думает, что я закончил с хоккеем и собрался учиться, то это не так. Можно же совмещать. Мне специальный график обучения сделают, чтобы я смог спокойно играть. Диплом никогда не помешает, лет через десять точно мне пригодится. Конечно, соскучился по хоккею! Уже давно не играл, но пока с «Соколом» занимаюсь. Тренироваться — это не играть, лучше второе. Но пока других вариантов нет, жду предложений. Предложения были, но пока агент договаривается, улаживает проблемы. Как только что-то будет, так сразу и поеду. Думаю, что пресса знает больше, чем я.

Не буду сейчас говорить, были ли контакты с уфимским клубом. Если что-то прояснится, то вы сразу всё узнаете. Для меня самое главное — играть. Конечно, охота за кубок Гагарина побороться. Так что интересны команды, которые борются за главный трофей», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

Сёмин: мне есть что доказывать, хочу ещё раз побороться за кубок Гагарина
Александр Сёмин не собирается заканчивать с хоккеем и обещает вернуться на свой уровень.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Металлург Мг Александр Сёмин
Новости. Хоккей
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