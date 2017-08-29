Гомоляко: маленькая площадка в НХЛ не проблема для Зарипова, борьбы он не боится

Бывший вице-президент челябинского «Трактора», известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко прокомментировал возможный переезд Даниса Зарипова в НХЛ.

«Возможен ли переезд Даниса Зарипова за океан? Раз НХЛ дала согласие, то теперь всё зависит только от него. Если он хочет, то надо ехать, пробовать и играть. У него для этого есть всё, он большой мастер и вряд ли там затеряется. Наверное, единственная сложность, которая может возникнуть, — это адаптация. А в остальном Данис быстро войдёт в игровой ритм. Возрастной игрок?

Давайте не будем забывать, что там есть Ягр, который на 10 лет старше Зарипова, поэтому я думаю, что у Даниса игровые качества гораздо лучше, чем у чешского хоккеиста. Маленькая площадка не проблема для Зарипова, борьбы он тоже не боится, поэтому за океаном от него можно ждать только хорошей игры», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Колышевым.

«Таможня даёт добро». Зарипов может играть в НХЛ НХЛ изящно увела у КХЛ одного из лучших игроков, воспользовавшись юридическим опытом и независимостью.

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