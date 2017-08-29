«Лада» нанесла «Нефтехимику» первое поражение в сезоне

«Нефтехимик» потерпел поражение от «Лады» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, проходившая в Нижнекамске, завершилась со счётом 1:3.
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В середине второго периода Роман Граборенко вывел «Нефтехимик» вперёд. Тольяттинцы смогли отыграться в третьей двадцатиминутке — шайбу забросил Станислав Бочаров. А в концовке игрового отрезка Картер Эштон реализовал двойное численное преимущество «Лады». Окончательный счёт установил Дмитрий Воробьёв, забросивший в пустые ворота.
Для «Нефтехимика» это поражение стало первым в сезоне, ранее клуб выиграл три матча.
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