Куликов: «Нефтехимику» не хватило свежести, но без поражений не бывает побед

Нападающий «Нефтехимика» Павел Куликов прокомментировал поражение от «Лады» со счётом 1:3.

«Шайба попала в ногу, но всё нормально, играть смогу. С чем связано первое поражение? Не знаю, у нас было четыре матча с хорошими, интенсивными соперниками. Может, где-то недоработали, где-то свежести не хватило. Как говорится, без поражений не бывает побед, будем настраиваться побеждать в следующем матче.



«Лада» хорошо оборонялась в меньшинстве, но и наша вина есть — где-то не хватило хладнокровия, точных передач, завершения. Будем работать над этим компонентом, и всё наладится", — сказал Куликов в эфире клубного телевидения.

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