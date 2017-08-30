«Детройт» пригласит экс-форварда «Адмирала» и «Авангарда» Бута в лагерь

Клуб Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» пригласит форварда Дэвида Бута в тренировочный лагерь. Контракт между игроком и американской командой будет носить пробный характер. Об этом сообщает журналист The Athletic Крэйг Кастанс.



32-летний нападающий в последний раз играл в НХЛ в сезоне-2014/15. В последние два сезона Бут выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Адмирал» и «Авангард». В сезоне-2016/17 Бут пополнил состав омской команды в ходе регулярного чемпионата, провёл 31 матч и набрал 11 (6+5) очков.

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