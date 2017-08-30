Овечкин: в сборной на КМ-2004 мне кетчупом намазали ботинки, как молодому

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о шутках, популярных среди хоккеистов.



«В сборной на Кубке мира в 2004 году мне кетчупом намазали ботинки. Как молодому. В другой раз полотенце пеной для бритья вымазали. Но я заметил.



Потом сам стал шалить. Хаванову в туфли кетчуп вылил. Бекстрём забил победный гол в овертайме — и ему на радостях пену в полотенце выпустил. 1 апреля над Фёдоровым подшутил. Только-только он разделся и улёгся на массажный стол, говорю: „Серёга, тебя там генеральный менеджер спрашивает. Подойди, узнай“. Фёдоров одевается, идёт: „Что стряслось?“ У нас с Сёминым просто истерика началась!



Ещё помню, пиар-менеджер из „Вашингтона“ увольнялся, так мы с Сёмой на прощание отволокли его в цивильной одежде в душ и включили воду. Кинули в холодную ванну. На прощание выдали ему какой-то балахон, чтобы до дома доехал», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

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