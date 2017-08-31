«Амур» заключил контракт с форвардом Лушниковым, рижское «Динамо» — с Павловым

Нападающий Глеб Лушников подписал двусторонний контракт сроком на один год с «Амуром». Рижское «Динамо» заключило двусторонний контракт на один год с нападающим Виталием Павловым. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

20-летний Лушников в прошедшем сезоне выступал в МХЛ за «Амурских Тигров», провёл 44 матча и набрал 5 (1+4) баллов за результативность при показателе полезности "+1".



28-летний Павлов сыграл 53 матча в регулярном чемпионате за рижское «Динамо», в которых сделал четыре передачи при показателе полезности "-10".