Выиграй билеты на матч «Спартак» — СКА и атрибутику красно-белых

«Чемпионат» совместно с ХК «Спартак» проводит конкурс. 4 сентября в 19:30 в «ВТБ Ледовый дворец» «Спартак» принимает обладателя Кубка Гагарина СКА! Разыгрываем шесть билетов для наших подписчиков! В комплекте с билетом идёт фирменная кепка и шарф ХК «Спартак».

«Спартак» — в плей-офф, «Динамо» М — мимо? Эксперты – о раскладах на Западе Кто на Западе бросит вызов СКА и ЦСКА, а кто останется за чертой плей-офф.

Для участия в конкурсе:

1) вступай в группу «Чемпионат.Хоккей»;

2) поделись этой записью со своими друзьями;

3) жди итогов 3 сентября в первой половине дня. Трое счастливчиков, выбранных случайным образом, получат по два бесплатных билета на игру, две кепки и два шарфа.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».