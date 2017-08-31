Есмантович: у ЦСКА мощный владелец, мы должны быть лидерами на трансферном рынке

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал трансферную политику клуба, а также очертил задачи на сезон.

11 друзей Капризова. ЦСКА забыл о жёстком потолке в 2019 году? Кирилл Капризов стал 12-м игроком ЦСКА, чей контракт рассчитан до 2020 года. Как «армейцы» будут соблюдать жёсткий потолок зарплат?

«Трансферная политика направлена на то, чтобы возродить остроатакующую „армейскую“ игру? Мне трудно сказать, что наша трансферная политика очень активная. Я получил назначение на свой пост в феврале 2017 года, с того времени реализуется стратегия по формированию новой команды. Да, мы видим этот процесс именно так, а разве может быть иной трансферная политика легендарного хоккейного клуба ЦСКА? Не может, потому что и стратегия, и политика у нас одна — вернуть хоккейному клубу ЦСКА былую славу! Только не стоит думать, что в решении этой задачи селекционная деятельность стоит на первом месте, не менее важной является работа с игроками «Красной Армии», командой ВХЛ «Звезда» и коллективом нашей школы по хоккею. Этот процесс уже даёт результат. В прошлом сезоне команды трёх возрастов детской школы по хоккею ЦСКА стали победителями финала первенства России в своих возрастах, а мальчишки 2006 года рождения выиграли Кубок «Газпромнефти», который является одним из самых престижных международных детских турниров по хоккею. Без сомнений, хоккейный клуб с такой историей и с таким мощным владельцем, как у ЦСКА, должен быть лидером на трансферном рынке КХЛ.

У тренерского штаба основной команды ЦСКА есть единственная задача — создать максимально боеспособный коллектив, который завоюет звание чемпионов России и выиграет кубок Гагарина в наступающем сезоне. «Красная Армия» уже справилась со своей первой задачей, команда блестяще победила в Кубке мира среди молодёжных клубных команд. Впереди длинный сезон, по ходу которого наставникам «красноармейцев» предстоит успешно развивать нашу молодёжь, готовить резерв для основной команды. Мы очень надеемся, что ребята, проявив свои лучшие качества, смогут пробиться во взрослый хоккей в ближайшее время. Ну и задача повторить результат в розыгрыше кубка Харламова никто не снимал. У ХК «Звезда» задача успешно выступить в регулярном чемпионате и как можно дальше пройти в плей-офф. Если же обобщить, то для всех команд ЦСКА существует лишь одна задача: в каждом матче играть на победу.

Безусловно, мы нуждаемся в постоянном диалоге с нашими самыми активными болельщиками. Такая дискуссия позволяет двигаться в одном направлении, сближаться в решении общих задач. Мы готовы слушать конструктивную критику и стараемся идти в ногу со временем. Считаю, что этот формат у нас прижился и даёт свой результат. В прошлом сезоне впервые болельщики поддержали клуб, и тяжелейшее дерби со «Спартаком» мы провели без штрафов со стороны КХЛ. Это очень большой шаг для нас, будем стараться и дальше сближаться с нашими болельщиками.

Пользуясь, случаем приглашаю всех «армейских» болельщиков в новом сезоне на хоккей! Ждём вас на трибунах ЛДС ЦСКА, чтобы, поддерживая нашу команду, мы вместе выиграли Кубок Гагарина", — сказал Есмантович «Чемпионату».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».