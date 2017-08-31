А. Медведев: наличие такой длинной скамейки, как у ЦСКА, таит большие риски

Член совета директоров СКА и КХЛ Александр Медведев поделился мнением о глубине состава московского ЦСКА.



«Старт сезона удался для СКА, выступили хорошо, потеряли только одно очко, обыграл главного конкурента в Западной конференции. Несмотря на все прогнозы, что ЦСКА фаворит, петербуржцы одержали верх. Помимо ЦСКА и СКА есть на Западе «Локомотив», на Востоке есть уже и неожиданные сюрпризы. Также «Магнитка», несмотря на поражения, представляет серьёзную силу. Посмотрите, как играет «Ак Барс» — очень интересно, с сильным составом.



Пугает ли усиление ЦСКА? Команда — это не набор игроков, а нечто большее. Наличие слишком длинной скамейки таит большие риски, потому что когда только четыре хоккеиста сыграли три матча, то это вещь, таящая опасность. Заявки клубов КХЛ формируются исходя из отношений с командами ВХЛ и МХЛ, но, конечно, когда в команде не пять, а семь звеньев и одно другого лучше, то надо над этим подумать», — передаёт слова Медведева корреспондет «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



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