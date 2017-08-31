Рижское «Динамо» дома уступило «Спартаку»

Рижское «Динамо» на домашней арене потерпело поражение от московского «Спартака», встреча завершилась со счётом 1:3.
Заброшенные шайбы в составе «Спартака» на свой счёт сумели записать Лукаш Радил, Бен Максвелл и Вячеслав Лещенко. Единственный гол хозяев забил Никита Евпалов.
После матча обе команды имеют на своём счету по две победы и три поражения в чемпионате КХЛ-2017/18.
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