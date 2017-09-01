Трёхкратный чемпион России Таратухин перешёл в румынский клуб «Чиксереда»

Нападающий Андрей Таратухин стал игроком румынской команды «Чиксереда».

Хоккеист является трёхкратным чемпионом России. На уровне КХЛ Таратухин выступал за «Салават Юлаев», «Авангард», «Нефтехимик», «Атлант», «Югру», «Амур» и «Кузню». В составе уфимской команды форвард стал обладателем Кубка Гагарина. В 438 матчах на уровне КХЛ на счету игрока 121 очко.

«Чиксереда» — команда из города Меркуря-Чук. Клуб основан в 1929 году. 15-кратный победитель румынской лиги, 9-кратный обладатель Кубка Румынии, победитель MOL-лиги.