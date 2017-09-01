Владимир Путин посетил хоккейное училище в Ярославле

Президент России Владимир Путин посетил училище олимпийского резерва в Ярославле, сообщает «Пятый канал».



Глава государства осмотрел спортивные объекты и забил шайбу в тренировочной зоне, тестируя тренажёр для дриблинга. Путин также встретился с юными воспитанниками хоккейного клуба «Локомотив». Школьники вручили Путину хоккейный свитер с его фамилией и попросили сделать совместное фото.

«От команды «Локомотив» спасибо, что пришли к нам на тренировку. Мы рады, что у нас есть так много ледовых дворцов, чтобы заниматься», — сказал президенту один из воспитанников хоккейного клуба.

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