Гуськов: Марков сразу не затерялся в КХЛ, а Диц — это новый Даллмэн

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов назвал Андрея Маркова из «Ак Барса» и Даррена Дица из «Барыса» лучшими защитниками августа в КХЛ.

«Выделю Андрея Маркова из «Ак Барса» и Даррена Дица из «Барыса». Марков приехал из Северной Америки, ему 38 лет, здесь сразу не затерялся и занимается тем, что от него требуется, — результативной игрой в созидании. У Андрея просто громадный опыт, он отлично видит площадку, находится в неплохой физической форме. В итоге в четырёх стартовых матчах сезона Марков отдал пять результативных передач и забил свой первый гол.

Что касается Даррена Дица, то это новый Кевин Даллмэн, только помоложе, легче и маневреннее. В игре с «Торпедо» он забросил отличную шайбу, когда обыграл несколько соперников и пролез к воротам. Если от Маркова мы ожидали такой игры в атаке, то Диц — новое лицо для казахстанской команды, для всей лиги. К тому же в «Барысе» есть сам Даллмэн, он давно в команде и всегда показывает результативную игру, а Даррен имеет возможность его переплюнуть. И не стоит забывать, что «Барыс» хорошо стартовал после не самой удачной предсезонки», — цитирует Гуськова пресс-служба КХЛ.