Кинэн: «Куньлунь» мало удалялся и отлично сыграл в меньшинстве

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн прокомментировал победу над «Автомобилистом» (2:1).



«Это была солидная выездная игра для нас, мы сделали акцент на дисциплине и обороне. Это очень важно в выездных играх, особенно когда играешь на арене, где болельщики гонят соперника вперёд и придают ему сил. Мы отлично сыграли в меньшинстве и заработали мало удалений. Это было ключом к успеху.



Наша задача — развивать молодой клуб, мы начали делать это с 3 июля, когда собрались в Москве. Игроки принимают это и отвечают на вызов, мы продолжаем совершенствоваться и улучшать свою игру», — передаёт слова Кинэна корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

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Вы можете посмотреть видео пресс-конференции также на официальном канале «Автомобилиста» в YouTube.