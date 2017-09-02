Федерер: в Швейцарии счастливы, что у нас появился Хишир, это невероятный талант

Известный швейцарский теннисист, бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер поделился мнением о нападающем Нико Хишире, который стал первым швейцарским игроком, выбранном на драфте НХЛ под первым номером. Хишир будет выступать в «Нью-Джерси Дэвилз».

«В Швейцарии счастливы, что у нас появился хоккеист, который может вырасти в очень большого игрока. Надеюсь, у него будет всё в порядке со здоровьем. Я слышал о нём исключительно положительные отзывы. Он хороший парень. Невероятно талантливый. Люди пророчат ему большое будущее.

Если у него будут какие-либо вопросы, я буду счастлив помочь. Здорово, что он будет находиться рядом с Нью-Йорком. Это поразительное место. И, если честно, не слишком далеко от Швейцарии. Я желаю ему всего наилучшего. Я ещё не встречался с ним, но когда-нибудь, надеюсь, мы это сделаем", — приводятся слова Федерера на официальном сайте НХЛ.