«Металлург» Нк расторг контракты с вратарём Касутиным и нападающим Мразом

Новокузнецкий хоккейный клуб расторг контракты с вратарём Иваном Касутиным и нападающим Бруно Мразом, которые перешли в «Металлург» в межсезонье, информирует официальный сайт команды. Контракты с хоккеистами расторгнуты по соглашению сторон.



Прошлый сезон 30-летний Касутин начинал в «Торпедо», но в конце ноября нижегородский клуб расторг с ним контракт. Вратарь перешёл в «Нефтехимик», но провёл за него всего одну встречу, после чего переехал в Новокузнецк.



24-летний Мраз выступал за «Зволен» в словацкой экстралиге и набрал 36 (17+19) очков в 44 матчах. Также провёл 5 матчей за сборную Словакии.

9 игроков, сменивших этим летом КХЛ на ВХЛ. От Касутина до Людучина Среди них есть даже обладатели кубка Гагарина.