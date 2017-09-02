Беннинг: Ванек был отличным бомбардиром всю карьеру, надеемся на его опыт

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг прокомментировал подписание контракта с форвардом Томасом Ванеком.



«Ванек был отличным бомбардиром всю карьеру, надеемся на его навыки и опыт, которые помогут расти нападающим „Ванкувера“. Его мастерство и умение попадать в послематчевые протоколы помогут как нашим результатам, так и развитию молодых игроков», — приводит слова Беннинга Sportsnet.



33-летний Ванек в прошедшем сезоне выступал за «Флориду Пантерз» и «Детройт Ред Уингз», провёл 68 матчей в регулярном чемпионате и набрал 48 (17+31) очков.

Томас Ванек перешёл в «Ванкувер», заключив однолетний контракт на $ 2 млн