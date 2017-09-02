Лепистё: «Салават» не был во мне заинтересован, не в моём стиле что-то требовать

Защитник «Йокерита» Сами Лепистё рассказал, почему летом не подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым».



«У меня истёк контракт. Руководство «Салавата» не предлагало мне новый. Обсуждал ли я ситуацию с Вайсфельдом? Нет, я к нему не обращался с этим вопросом, он мне тоже ничего не говорил. Я благодарен Вайсфельду за совместные четыре года в «Автомобилисте» и «Салавате Юлаеве». Но требовать контракт от клуба, если он во мне не заинтересован, — это не мой стиль. К тому же уже сразу по окончании контракта «Йокерит» проявил ко мне предметный интерес, и я без раздумий принял предложение клуба. Появилась возможность вернуться в родную страну, поиграть в такой команде, как «Йокерит», — приводят слова Лепистё «Известия».