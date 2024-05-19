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Бывший американский форвард, участник «Чуда на льду» в матче с СССР умер в возрасте 67 лет

Бывший американский форвард, участник «Чуда на льду» в матче с СССР умер в возрасте 67 лет
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Бывший нападающий сборной США Марк Уэллс скончался в возрасте 67 лет, сообщает пресс-служба НХЛ. Уэллс был членом американской команды на Олимпийских играх 1980 года, которая совершила знаменитое «Чудо на льду», обыграв сборную СССР.

Выступая в ранге действующих чемпионов мира и Олимпийских игр, советская команда неожиданно проиграла сборной США, составленной из игроков студенческих команд. Матч сыграл решающую роль в распределении медалей в хоккейном турнире: выиграв заключительный матч финального турнира у Финляндии, сборная США завоевала золотые медали.

Уэллс набрал 3 (2+1) очка на Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсиде. Нападающий был выбран «Монреаль Канадиенс» в 13-м раунде драфта НХЛ 1977 года. В НХЛ Уэллс так и не сыграл, выступая за различные студенческие команды и клубы АХЛ.

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