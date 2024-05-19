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Нападающий Иван Мирошниченко оформил дубль в матче плей-офф АХЛ

Нападающий Иван Мирошниченко оформил дубль в матче плей-офф АХЛ
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Нападающий «Херши» Иван Мирошниченко оформил дубль во втором матче плей-офф АХЛ с «Хартфордом» (4:2). Россиянин забросил пять шайб за последние три матча и на текущий момент входит в пятёрку лучших снайперов плей-офф АХЛ. Мирошниченко был признан первой звездой матча.

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В нынешнем сезоне НХЛ Иван принял участие в 21 матче за «Вашингтон», в которых записал в свой актив два гола и четыре результативные передачи. В плей-офф НХЛ на счету россиянина один матч в серии первого раунда с «Рейнджерс» без набранных очков.

В АХЛ в текущем сезоне на счету Мирошниченко 47 матчей в регулярном чемпионате, в которых россиянин набрал 25 очков — забросил девять шайб и отдал 16 результативных передач. Этот сезон является дебютным для 20-летнего россиянина в Северной Америке.

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