Расписание матчей ЧМ по хоккею — 2024 на 19 мая

Сегодня, 19 мая 2024 года, пройдёт 10-й день чемпионата мира по хоккею с шайбой. В этом году мировое первенство проводится в чешских городах Праге и Остраве.
В рамках 10-ого игрового дня пройдут четыре встречи мирового первенства.
Напомним составы групп:
Группа А (Острава)
США, Германия, Швеция, Словакия, Латвия, Франция, Казахстан, Польша.
Группа В (Прага)
Финляндия, Канада, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Австрия, Великобритания.
Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.
Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.
- 19 мая 2024
-
09:40
-
09:15
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:11
-
07:58
-
07:30
-
06:50
-
06:18
-
06:14
-
06:08
-
06:01
-
05:53
-
05:41
-
05:26
-
05:15
-
05:06
-
04:53
-
04:37
- 18 мая 2024
-
23:46
-
23:33
-
23:24
-
22:54
-
22:32
-
22:11
-
21:51
-
21:28
-
21:12
-
21:00
-
20:52
-
20:37
-
20:05
-
19:39
-
19:37