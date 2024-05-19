«Эдмонтон» установил рекорд плей-офф НХЛ в XXI веке

В ночь с 19 на 20 мая мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился шестой матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Ванкувер Кэнакс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 5:1 и сравняли счёт в серии — 3:3 (4:5, 4:3 OT, 3:4, 3:2, 2:3, 5:1).

Таким образом «Эдмонтон» провёл уже 11 матчей в текущем плей-офф. За указанный отрезок игр в составе «Ойлерз» пять хоккеистов, набиравших в среднем 1+ очков за матч. Этот результат является вторым в истории и первым в XXI веке. На указанном отрезке игр лишь представительство хоккеистов «Бостона»(1972 год) и дважды «Эдмонтона»(1983 и 1985) было большим — по шесть игроков.

В указанный список игроков «Эдмонтона» входят: Эван Бушар, Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид, Райан Ньюджент-Хопкинс и Зак Хайман.

Решающий седьмой матч серии плей-офф между «Ойлерз» и «Кэнакс» состоится в Ванкувере в ночь с 20 на 21 мая мск. Его победитель в финале Западной конференции сыграет с «Даллас Старз».