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Журналист НХЛ ожидает прорыва от Мирошниченко за «Вашингтон» в следующем сезоне

Журналист НХЛ ожидает прорыва от Мирошниченко за «Вашингтон» в следующем сезоне
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Журналист NBC Sports Washington Грант Паульсен оценил один из голов нападающего «Херши» Ивана Мирошниченко в ворота «Хартфорда» во втором матче серии плей-офф АХЛ. Россиянин забросил пять шайб за последние три матча и на текущий момент входит в пятёрку лучших снайперов плей-офф АХЛ.

«Потрясающий гол! С нетерпением жду его прорыва в „Вашингтоне“ в следующем сезоне», — написал Паульсен в своей соцсети.

В АХЛ в текущем сезоне на счету Мирошниченко 47 матчей в регулярном чемпионате, в которых россиянин набрал 25 очков — забросил девять шайб и отдал 16 результативных передач. В нынешнем сезоне НХЛ Иван принял участие в 21 матче за «Вашингтон», он записал в свой актив два гола и четыре результативные передачи.

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