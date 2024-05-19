Задоров, Подколзин и ещё два игрока досрочно завершили матч «Эдмонтона» и «Ванкувера»

В ночь с 19 на 20 мая мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился шестой матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Ванкувер Кэнакс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 5:1 и сравняли счёт в серии — 3:3 (4:5, 4:3 OT, 3:4, 3:2, 2:3, 5:1).

За две минуты до финальной сирены на льду произошла стычка, в которой активное участие приняли двое россиян из «Ванкувера». Защитник Никита Задоров выяснял отношения с Эвандером Кейном, а нападающий Василий Подколзин разбирался с Венсаном Деарне.

До полноценных драк дело не дошло, но главные арбитры Гарретт Рэнк и Жан Эбер всё равно выписали всем участникам разборок по десятиминутным дисциплинарным штрафам. В итоге каждый из перечисленных хоккеистов был отправлен в раздевалки, досрочно завершив встречу.