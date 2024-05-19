Барков — о призе «Селке Трофи»: система игры «Флориды» помогла мне получить этот трофей

Нападающий «Флориды» Александр Барков высказался о завоевании трофея «Селке Трофи» — приза, ежегодно вручаемого лучшему нападающему оборонительного плана в Национальной хоккейной лиге. Финский форвард с огромным отрывом обогнал в голосовании за трофей Остона Мэттьюса («Торонто») и Джордана Стаала («Каролина»).

«У нас великолепная команда и отличная система игры, ориентированная на оборону. Мы всегда думаем в первую очередь о защите. Мы пытаемся чаще контролировать шайбу в чужой зоне, ведь нападение — это лучшая защита. Именно система игры нашей команды помогла мне завоевать индивидуальный приз, – цитирует Баркова пресс-служба клуба.

В регулярном чемпионате 28-летний Барков принял участие в 73 матчах, в которых забросил 22 шайбы и сделал 57 результативных передач при показателе полезности «+32». В плей-офф Александр на данный момент сыграл 11 матчей, набрав 13 (5+8) очков.