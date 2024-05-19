Бушар стал четвёртым защитником «Эдмонтона», забросившим 5+ шайб в одном плей-офф НХЛ

В ночь с 19 на 20 мая мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился шестой матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Ванкувер Кэнакс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 5:1 и сравняли счёт в серии — 3:3 (4:5, 4:3 OT, 3:4, 3:2, 2:3, 5:1).

В составе победителей заброшенной шайбой отметился защитник Эван Бушар, для которого этот гол стал пятым в нынешнем плей-офф. 24-летний игрок обороны стал четвёртым защитником «Эдмонтона», забросившим 5+ шайб в одном плей-офф НХЛ. Эван сегодня повторил достижение Стива Смита (5, 1990) и Криса Пронгера (5, 2006).

Больше среди игроков обороны «нефтяников» забивал только Пол Коффи, который в течение своей карьеры в клубе трижды преодолевал отметку в пять голов в одном плей-офф. Ему как раз и принадлежит клубный рекорд по голам в одном плей-офф среди защитников — 12 шайб в 1985 году. Также в 1984-м он забросил восемь шайб, а в 1983-м отличился семь разу.