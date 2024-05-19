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Бушар стал четвёртым защитником «Эдмонтона», забросившим 5+ шайб в одном плей-офф НХЛ

Бушар стал четвёртым защитником «Эдмонтона», забросившим 5+ шайб в одном плей-офф НХЛ
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В ночь с 19 на 20 мая мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился шестой матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Ванкувер Кэнакс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 5:1 и сравняли счёт в серии — 3:3 (4:5, 4:3 OT, 3:4, 3:2, 2:3, 5:1).

В составе победителей заброшенной шайбой отметился защитник Эван Бушар, для которого этот гол стал пятым в нынешнем плей-офф. 24-летний игрок обороны стал четвёртым защитником «Эдмонтона», забросившим 5+ шайб в одном плей-офф НХЛ. Эван сегодня повторил достижение Стива Смита (5, 1990) и Криса Пронгера (5, 2006).

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 6-й матч
19 мая 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Холлоуэй (Драйзайтль, Бушар) – 08:18 (5x5)     1:1 Хёгландер (Петтерссон, Гронек) – 10:03 (5x5)     2:1 Хайман (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 27:14 (5x5)     3:1 Бушар (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 31:20 (5x5)     4:1 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бушар) – 43:25 (5x5)     5:1 Кейн (Драйзайтль) – 53:04 (5x5)    

Больше среди игроков обороны «нефтяников» забивал только Пол Коффи, который в течение своей карьеры в клубе трижды преодолевал отметку в пять голов в одном плей-офф. Ему как раз и принадлежит клубный рекорд по голам в одном плей-офф среди защитников — 12 шайб в 1985 году. Также в 1984-м он забросил восемь шайб, а в 1983-м отличился семь разу.

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