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Хайман стал первым игроком, забросившим 10 шайб в этом плей-офф НХЛ. Он обогнал Ничушкина

Хайман стал первым игроком, забросившим 10 шайб в этом плей-офф НХЛ. Он обогнал Ничушкина
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В шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Ванкувер Кэнакс». В начале третьего периода хозяева впереди — 4:1. Счёт в серии 3-2 в пользу гостей.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 6-й матч
19 мая 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Холлоуэй (Драйзайтль, Бушар) – 08:18 (5x5)     1:1 Хёгландер (Петтерссон, Гронек) – 10:03 (5x5)     2:1 Хайман (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 27:14 (5x5)     3:1 Бушар (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 31:20 (5x5)     4:1 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бушар) – 43:25 (5x5)     5:1 Кейн (Драйзайтль) – 53:04 (5x5)    

В составе «нефтяников» заброшенной шайбой отметился канадский нападающий Зак Хайман. В активе форварда «Ойлерз» стало 10 голов в 11 матчах нынешнего плей-офф, благодаря чему он снова единолично возглавил гонку снайперов, став первым игроком в этом розыгрыше Кубка Стэнли, сумевшим добраться до отметки в 10 заброшенных шайб.

31-летний форвард вышел на чистое первое место в зачёте снайперов, превзойдя показатель делившего с ним лидерство российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина. На счету форварда «лавин» девять точных бросков в восьми матчах. При этом участие в плей-офф россиянин завершил досрочно из-за наложенного на него отстранения.

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