Хайман стал первым игроком, забросившим 10 шайб в этом плей-офф НХЛ. Он обогнал Ничушкина

В шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Ванкувер Кэнакс». В начале третьего периода хозяева впереди — 4:1. Счёт в серии 3-2 в пользу гостей.

В составе «нефтяников» заброшенной шайбой отметился канадский нападающий Зак Хайман. В активе форварда «Ойлерз» стало 10 голов в 11 матчах нынешнего плей-офф, благодаря чему он снова единолично возглавил гонку снайперов, став первым игроком в этом розыгрыше Кубка Стэнли, сумевшим добраться до отметки в 10 заброшенных шайб.

31-летний форвард вышел на чистое первое место в зачёте снайперов, превзойдя показатель делившего с ним лидерство российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина. На счету форварда «лавин» девять точных бросков в восьми матчах. При этом участие в плей-офф россиянин завершил досрочно из-за наложенного на него отстранения.